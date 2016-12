Straten krijgen duurzame openbare verlichting

Bornem - In de loop van 2017 wordt de openbare verlichting in enkele straten een volledig omgeschakeld naar een LED-systeem.

De gemeente Bornem stelde eerder dit jaar het masterplan ‘openbare verlichting’ voor. Ook in 2017 wordt de openbare verlichting in enkele straten een volledig omgeschakeld naar een LED-systeem. Het gaat om de Constant Marnefstaat, Rode Kruisstraat, Caeneghemhoevestraat, Ruipenbroekstraat, Duiventilstraat, Droogveldstraat, Meivisstraat, Visserstraat, Legplein, Koning Boudewijnhof en Sint-Jansbeekveld. De totale kost voor de omschakeling in deze straten bedraagt 125.000 euro. Ook op de eerste verdieping van de parking in de Achterweidestraat wordt LED-verlichting geïnstalleerd, dat zal 27.500 euro.

In het kader van ‘Klimaatneutrale organisatie 2020’ trekt de gemeente 345.000 euro uit voor het plaatsen van zonnepanelen, het vernieuwen van de luchtgroep en het vernieuwen van een middenspanningscabine in het recreatiedomein Breeven.