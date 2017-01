Davidsfonds organiseert Toast literair

Sint-Amands - De Davidsfonds afdeling Sint-Amands - Mariekerke organiseert zondag 22 januari om 11 uur haar tweede 'Toast literair' in het Dorpshuis aan de Emile Verhaerenstraat 71 in Sint-Amands.

Deze keer is poëziegroep 'Tussen de regels' te gast. Shari Van Goethem is afkomstig uit Bornem en auteur van de bundel 'Een man begraaft een boom'; Marieke Maerevoet uit Sint-Amands is auteur van 'Lus gestolen', het tweede dorpsgedicht van Sint-Amands; Steven Van Der Heyden is schilder en auteur van de bundel 'Klein geluk' en Christophe Batens schildert niet alleen op doek, maar ook met woorden. Zij lezen voor uit hun werk. Muzikale intermezzi omkaderen elke lezing en de presentatie is in handen van Jan Van Gool. De deuren gaan open om 10.30u, er wordt een gratis kopje koffie of thee aangeboden. Om 11 u is er het welkomstwoord en vervolgens het programma met dichters en muziek. Na het slotwoord wordt de bezoekers nog een glaasje wijn of fruitsap aangeboden. Deelnemen kost 5 euro, 3 euro met cultuurkaart DF Meer informatie op tel. 0487.23.66.99