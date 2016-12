Kasteel van van Marnix van Sint-Aldegonde wordt meer toegankelijk

Bornem - Minister Ben Weyns (N-VA) trekt 4.388.477 uit voor het project Van steen tot steen langs de Schelde. De aandacht gaat daarbij naar kastelen in de Scheldevallei met het kasteel van Marnix van Sint-Aldegonde in Bornem als speerpunt. Binnen enkele jaren zullen bezoekers het kasteel veel meer kunnen bezoeken.

Binnen het project Van steen tot steen langs de Schelde worden de komende jaren de kastelen van Bazel Bornem en Laarne getransformeerd in toeristische trekpleisters. Het kasteel van Marnix van Sint-Aldegonde in Bornem, dat niet moet onderdoen voor de kastelen van de Loirevallei, krijgt zo eindelijk het bezoekerscentrum dat het verdient.

Graaf John de Marnix de Saint-Aldegonde, veertiende graaf van Bornem, is tevreden met de beslissing. "Concreet betekent dit dat er aan het kasteel een echt onthaalcentrum wordt gebouwd met een balie, toiletten, een cafetaria en een souvenirshop", zegt de graaf. "Ik ben vorig jaar gaan kijken hoe men dat in Engeland aanpakt. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. Het blijft me verbazen dat wij als Vlamingen en Belgen zo weinig fier zijn op pons patrimonium. ook op dat vlak kunnen we van de Britten den de Fransen nog wel wat leren. Mensen die het kasteel komen bezoeken, zeggen me dikwijls dat ze niet wisten dat we dit in eigen land hebben." Ook wordt de dreef naar het kasteel wordt verhard. Volgens de graaf is het belangrijk dat Buitenlandse toeristen niet aalleen naar de kunststeden komen: "Binnen enkele jaren zullen Brugge, Antwerpen en Gent te veel toeristen krijgen. Net als Barcelona nu."

"We willen met het project het toerisme in de Schedevallei versterken door aandacht te hebben voor natuur, landschap, erfgoed en recreatie", zegt Tom Wezenbeek, coördinator van Schelde Sterk Merk waarbinnen het project Van steen tot steen langs de Schelde past. "De toekenning van deze subsidie is de echte start van het project. We hebben we al ideeën en die kunnen we nu concreter gaan invullen. Het zal wellicht 2021 zijn vooraleer het onthaalcentrum in Bornem de deuren kan openen."