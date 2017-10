De dierenwijding, die door KAS drie jaar geleden is overgenomen, is steeds de eerste in de regio.

Ondanks het wisselvallige weer kwamen toch een veertigtal paarden, pony’s en koetsen naar de weide achter de kapel. Ook grote en kleine honden lieten zich wijden door deken Barsin, terwijl de hoornblazers Fugamus zorgden voor de gepaste omgevingsmuziek.