Tweedehandsbeurs Gezinsbond

Stabroek - De Gezinsbond organiseert een verkoop van tweedehandsspullen op zondag 22 oktober.

“Het is geen rommelmarkt, wel een aanbod van tweedehands babyspullen, kinderkleding, babyuitzet, speelgoed enz.

Met de feestdagen in het vooruitzicht, is dit een gelegenheid om tegen een zacht prijsje leuke dingen te kopen. De aangeboden spullen moeten in goede staat zijn en wij zorgen ervoor dat ze overzichtelijk worden opgesteld in zaal Rosmolen aan de Kerkendam 8 in Stabroek”, klinkt het bij de Gezinsbond.

De beurs loopt van 13u tot 16u in zaal Den Uil van de Rosmolen, Kerkendam 8 in Stabroek. De toegang is gratis. Info 03/568.88.01