Keerbergen - In de Koebaan ontstond dinsdagavond omstreeks 23 uur brand in een woning. De eigenaar die samen met het gezin het huis tijdig kon verlaten, merkte een rookontwikkeling op in de ruimte waar de gasketel zich bevindt en verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. De brandweer van Leuven kwam ter plekke en kreeg de brand snel onder controle. Het vuur kon zich niet verspreiden in de woning. Er vielen geen gewonden. Na het incident mocht de eigenaar de woning opnieuw betreden.