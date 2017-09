Sporteldag voor 50+ers

Stabroek / Kapellen - Voor de vierde keer slaan Stabroek en Kapellen de handen in elkaar. Samen organiseren ze een sportdag voor 50+ers.

Donderdag 5 oktober tussen 9u30 en 16u zijn alle sportievelingen welkom in sporthal Attenhoven aan de Kerkstraat in Hoevenen.

Er staan verschillende sporten op het programma op maat van de sportieve en iets minder sportieve 50+er. Deelnemers kunnen onder meer kiezen uit boogschieten, linedance, badminton, petanque en racquetball.

Deelnemen kost 5 € en 10 € als u ook blijft lunchen. Stabroek schrijft in via sportdienst Stabroek op 03.210.11.74 of tine.heymans@stabroek.be , Kapellen via de sportdienst in de C. Pallemansstraat, sport@kapellen.be of 03.660.67.60