The Freelanders openen Stabroekse dorpsdag

Stabroek - The Freelanders met in hun muzikale spoort vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en het OCMW wandelden zopas de dorpsdag in.

“De organisatie is opnieuw in handen van de vzw Stay Events. Onze groep vrijwilligers is met de organisatie van deze massahappening al lang niet meer toe aan zijn proefstuk”, legt Pierre Bels van Stay Events uit.

De jongste jaren tekent de groep steevast voor een vlekkeloos dorpsgebeuren waar zowel verenigingen, organisaties, kermisattracties als middenstanders en gelegenheidsverkopers aan hun trekken komen. Op verschillende plaatsen in de Dorpsstraat zijn er heel de dag optredens en stellen verenigingen zich voor.

De dorpsdag verwelkomt iedereen tot 18u.