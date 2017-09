Vereniging gezocht voor cultuurprijs 2017

Stabroek - Elk jaar reikt Stabroek een cultuurprijs uit voor bewezen diensten in het afgelopen jaar.

Die prijs wordt officieel uitgereikt tijdens de nieuwjaarsontmoeting van het socio-culturele leven op 27 januari. Deze cultuurprijs gaat afwisselend naar een individu en een vereniging of groep. Deze editie eert een vereniging.

Elke Stabroekenaar mag een vereniging voordragen die volgens hem of haar in aanmerking komt om deze belangrijke gemeentelijke prijs te winnen. De leden van de algemene vergadering van de culturele raad beslissen op basis van de voordrachten of de prijs wordt toegekend en aan wie. Kandidaten voorstellen gebeurt schriftelijk ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 99 ter attentie van de cultuurdienst.

In de brief staat een motivatie waarom die vereniging in aanmerking komt voor de prijs. De naam van de voordrager wordt niet bekend gemaakt. Kandidaturen zijn binnen voor 15 november.

Vorig jaar won Swa Elseviers de cultuurprijs.

Info : www.stabroek.be