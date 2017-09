Dorpsdag brengt weer duizenden op de been

Stabroek - Stay Events organiseert zondag 24 september opnieuw de jaarlijkse dorpsdag in Stabroek.

De dorpsdag is ondertussen een vaste waarde geworden.Het is allang geen ‘jaarmarkt’ meer, maar eerder een gezellige bijeenkomst tussen sport- en cultuurverenigingen, hulpdiensten, gemeentelijke diensten, scholen, alsook handelaars en mensen uit eigen dorp die alles tot één gezellige dag laten samenvloeien.

Stay Events zorgt ook voor deze editie weer voor een zeer gevarieerd aanbod aan amusement en een gezellige sfeer. Om 10.30u start de Dorpsdag onder begeleiding van ’t Jazzke. Middenstanders en rommelmarkters prijzen vanaf dan tot 17u hun goederen aan. Enkele ambachtlui demonstreren oude beroepen als lederbewerking, stoelen en matten maken.

Op diverse locaties in de Dorpsstraat en het Hoogeind geven verenigingen demo’s. Hondenschool Loebas doet dat om 11u, 14u en 16u. Koren Canteclaer brengen in de namiddag modieuze liedjes. In het kader van ‘De Dag van het kind zorgt de jeugddienst animatie in de tuin van het gemeentehuis.

Info en gedetailleerd programma : www.stayevents.be