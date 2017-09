Parket onderzoekt tweede zware brand in minder dan een week in zelfde straat

Keerbergen - Een uitslaande brand heeft in de nacht van donderdag een vrijdag een huis in de Bollostraat in het Vlaams-Brabantse Keerbergen vernield. Opvallend: eerder deze week was er al een brand op amper honderd meter in dezelfde straat.

De eerste interventieploegen uit Leuven en Mechelen waren om iets na middernacht ter plekke. De bewoner van het huis voerde volgens de Leuvense brandweerkapitein Gijzen renovatiewerken uit. De man kon de woning tijdig verlaten en geraakte niet gewond. Een deskundige van het parket moet de oorzaak van de brand achterhalen.

De Bollostraat werd vlakbij de net getroffen woning ook zondag al slachtoffer van een brand, toen een wagen amper 100 meter verder in rook opging.

Vooral de benedenverdieping van de woning werd bij de brand in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar getroffen. Over heel de Bollostraat hing een indringende rookgeur.