Lillo wordt opnieuw sjacherdorp

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Sjacheraars zijn zondag 20 augustus opnieuw welkom in Lillo. Meer dan 130 standhouders bezetten dan het Scheldedorp. De organisatie is in handen van de vzw Kunstpunt Vlaanderen.

Twee jaar geleden zetten de familie Van Agtmaeil een aangekondigd punt achter hun engagement om de markt te organiseren. Nu zondag 20 augustus is het Achilles Van der Donck en zijn ploeg van Kunstpunt Vlaanderen die het overnemen.

“We hadden niet zoveel tijd om alles in goede banen te leiden. Het moeilijkste werk wad om alle administratie te digitaliseren en ter beschikking te stellen van wie het nodig heeft. Dat is gelukt en zorgde meteen dat de 131 standhouders opnieuw het vertrouwen hadden in de sjachermarkt. Het is goed dat alle horecazaken van het dorp hun schouders mee onder dit initiatief zetten. Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt in het Landshuis voor een infostand in verband met de wegeniswerken aan de Scheldelaan.

De Stadstrommelaars van de stad Antwerpen engageren zich om de komende vijf edities de sjachermarkt muzikaal op te vrolijken. Rond 17u treden ze op in de Sint-Benediktuskerk. Gids Werner Bril geeft gratis historische rondleidingen om 10u en 14u.

Info : www.Lillo-sjacherdorp.be