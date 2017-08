Geleide heidewandeling

Kalmthout - Wie het verhaal van de kleine hardwerkende Heideboeren wil herbeleven, neemt zondag 20 augustus deel aan een geleide wandeling op de Kalmthoutse Heide.

Een gids begeleidt de groep naar typische plekjes in de Kalmthoutse Heide en toont zo eeuwenoude lokale geschiedenis. Aansluitend volgt er een bezoek aan het nabijgelegen heemkundig museum ’t Kotje der Herinnering.

De wandeling vertrekt om 14uur aan de Dienst Voor Toerisme (Putsesteenweg 131). Deelnemen kost 5 euro per persoon. Wie het museum wil bezoeken betaalt 1 euro extra. Vooraf inschrijven via 03 666 61 01 of toerisme@kalmthout.be