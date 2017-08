Fotospecial. De grootste rommelmarkt, u was erbij.

Niettegenstaande enkele fikse regenbuien, was u massaal van de partij op de Boortmeerbeekse rommelmarkt dinsdag. Het centrum liep vol, het rook naar overheerlijk gebakken hamburgers zoals alleen een Belgische zomer dat kan en de terrasjes liepen goed vol. De Boortmeerbeekse rommelmarkt was ook dit jaar een topper met meer dan 700 standhouders. bekijk hier de fotospecial; Een ding is zeker: u was erbij.