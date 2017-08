IN BEELD. Veel volk & Not Johnny Cash

Geen twee zonder drie. Dus pikten we de laatste dag van het motortreffen in domein Sluyts in Rijmenam ook mee bij de jarige motorclub The Walkers. In tegenstelling tot zaterdag was er een pak meer volk op de been, zowel voor de bepijlde rondrit maar ook voor het gezellige marktje aan de tent in het bos. De laatste act van de driedaagse, Not Johnny Cash & The Tennesse Four was een erg mooie afsluiter. MTC The Walkers kan terugblikken op een zeer geslaagd weekend en veel volk. Bekijk hier de beelden van de laatste dag.