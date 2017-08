IN BEELD. Toppers kleuren dag twee van motortreffen

De tweede dag van het motortreffen in domein Sluyts van MTC The Walkers in Rijmenam begon grijs en druilerig met een georganiseerde rondrit van 180 km. Ook 's avonds bij momenten erg nat, liep de tent in het Kastanjebos snel vol voor toppers zoals Joe Pilar, David Ronaldo & The Dice en Koyle. Goed uitgepikte (meestal) coverbands met een stevige live reputatie en charismatische frontmannen. Op de derde en laatste dag van het motortreffen worden vooral, gezien de weersvoorspellingen, heel wat bikers verwacht voor luik twee van de rondrit. Om 16 uur volgt nog een afsluitend optreden van Not Johnny Cash& The Tennessee Four. De optredens zijn telkens gratis.