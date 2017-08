Fotospecial. Rockgeweld in Rijmenam

De eerste dag van het motortreffen van de jarige club MTC The Walkers verliep vlekkeloos. Net zoals vorig jaar stond coverband Iese Daase (covers van AC/DC) op het programma, voorafgegaan door Steam. De tent stroomde langzaam maar zeker vol met vooral AC/DC-fans. Zaterdag (en zondag) staat een motorrondrit van 180 kilometer op het programma samen met nog topoptredens zoals Joe Pilar en David Ronaldo, zondag sluit Not Johnny Cash & Tennesse Four het 18de treffen af. Iedereen. Ook mensen zonder Harley of ander ronkend geweld, zijn meer dan welkom. De optredens zijn gratis en zoals gewoonlijk kan u aan de inkom van domein Sluyts waar het treffen plaatsvindt, genieten van enkele unieke twee- en driewielers.