In Beeld. Beachvolley Deluxe met megafuif op zaterdag.

Beachvolley Deluxe in Baal is al langer meer dan alleen maar een recreatief volleybaltornooi. Zaterdagavond was daar een mooi bewijs van. Duizenden fuifgangers feestten een nacht lang op de vetste beats in het mulle zand. Zelfs een stevige regenbui bij het begin van de avond gooide geen roet in het eten. Ook 2-Step Dance Company uit Boortmeerbeek was op de afspraak en zoals het hoort: op het podium, de natuurlijke habitat van de dansschool. Bekijk hier de beelden van een boeiende avond.