Veel hinder in dorpscentrum voor rolstoelgebruikers

Stabroek - De plaatselijke afdeling van Okra trok dinsdagnamiddag de kop van een aanzienlijke groep rolstoelgebruikers.

Bewoners van het WZC Aalm. Cuypers maakten een wandeling door het dorpscentrum en ondervonden heel wat hindernissen.

“De eerste dinsdag van de vakantiemaanden mobiliseren we onze leden om mee op stap te gaan met de bewoners van het Woon- en Zorgcentrum Aalm. Cuypers. Elke vrijwilliger ontfermt zich over een bewoner en dan krijg je natuurlijk al gauw een lange sliert rolstoelgebruiker”, legt Denise Lenaerts van Okra uit.

Een wandeling vanuit het Laageind via de Dorpsstraat naar het Hoogeind loopt niet altijd van een leien dakje. “Een van de gevaarlijkste punten is het kruispunt met de Abtsdreef en de Dorpsstraat. Alhoewel verkeerslichten hier orde proberen in te krijgen, blijft het voor fietsers, voetgangers en zeker voor rolstoelgebruikers heel erg gevaarlijk”, ondervindt Denise Lenaerts.

Ook op andere plaatsen is het af en toe nodig om de rolstoelgebruikers een handje te helpen.