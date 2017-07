Fotospecial. De Mens dirigeert Keerbergen (en deed dat goed)

Niemand zal ontkennen dat De Molenfeesten in Keerbergen dit jaar een pak volk lokten. Zaterdag vielen velen voor de charmes van Mary's Little Lamb, Laura Tesoro, Pigbag Army en Rusmky. Zondag was het de beurt aan ander mooi volk, met als top of the bill De Mens, het Vlaams-Brabantse rockcollectief dat inmiddels in ons collectief geheugen staat gegrift (en daar nooit meer uit wil). Gedirigeerd door Frank Vander Linden, maar met meer dan een bijrol voor de immer energieke bassist Michel De Coster en drummer Dirk Jans. En live ook met toetsenist. "Moeilijk volkje daar in Keerbergen", denk het viertal zonder twijfel. De Mens probeerde, sleurde en uiteindelijk resulteerde het in een meer dan aangenaam volksfeest met hoog rockgehalte zodat de basgitaar van Michel De Coster een zelden gezien technische steek liet vallen (stuk geramde snaar). De Mens vertrok huiswaarts met een goed gevoel. Wij ook. Bekijk hier de fotospecial van De Mens.