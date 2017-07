In Beeld. Stefan Dixon aan Krankhoeve

't Blikveld en De Krankhoeve in Bonheiden toonden in juli dat imponeren niet altijd hoeft met luide muziek. Kwaliteit is vaak meer dan voldoende. Na indrukwekkende passages van onder meer de Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden, Nijghse Vrouwen, Tiny Legs Tim en Radio Tennessee mocht de in België wonende Zuid-Afrikaan Stefan Dixon zondag het muzikale gedeelte afsluiten. Na Dixon volgde zondag nog Los Callejeros. Volgende zondag (6 augustus) staan geen optredens meer op het menu, toch kan je tussen 12 en 17 uur nog aan de Krankhoeve terecht voor een gezellig zomers terras. Bekijk hier alvast de beelden van het optreden van Stefan Dixon.