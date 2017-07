Foto. Bomvol Molenveld geniet van Rumsky en Pigbag Army

Dag een van de Molenfeesten in Keerbergen werd eentje uit de oude doos, een topper. Het was op de koppen lopen op het Molenveld. Eerst Mary's Little Lamb, dan Laura Tesoro, Pigbag Army en tenslotte dj Rumsky. De verenigingen blikken meer dan tevreden terug op de opkomst en zelfs een korte regenbui kon de pret niet derven. Zondag nog meer lekkers in Keerbergen met onder meer topper en publiekslieveling De Mens. Bekijk hier een uitgebreid fotoverslag van Pigbag Army (met de ravissante Eline De Munck en geluidsman Pascal Braeckman), Rumsky en misschien uzelf in een glansrijke hoofdrol.