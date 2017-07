Goud voor ROM Skippers op EK

Mechelen - Ook donderdag kreeg het publiek in het Portugese Braga een bijzonder spannende wedstrijd te zien tijdens het EK Rope Skipping. Het ROM Skippers team “Belgium 1” liet al snel van zich horen met een knalprestatie op de Speed Double Dutch;

Het voorlopige en dus niet-officiële resultaat van 613 steps, moet nog door de internationale bond worden goedgekeurd. Maar alles wijst op een nieuwe knalprestatie van Elise Audiens (18), Emilie Van Heck (19), Floortje Putteman (20), Margot Schuurmans (18) en Paulien Derden (19). Dit betekent dat hun eigen wereldrecord met één sprong wordt verbeterd, wat automatisch zorgt voor een gouden medaille.

Thriller

"Daarna werd het een echte thriller. Al snel bleek een podiumplaats voor "Belgium 2" vandaag te hoog gegrepen, kon het anders zijn uitgedraaid. Voor de plaatsen 2 tot 5 wisselde het voordurend tussen het ROM Skippers meisjesteam, Denemarken, Zweden en Hongarije", zegt voorzitter Kurt Moens. "Uiteindelijk strandde “Belgium 2” op een vierde plaats."

Erg tevreden

Coaches Nana, Floor en Evelien blikken tevreden terug: “Natuurlijk hadden we op net iets meer gerekend. Misschien zijn we de voorbije jaren verwend geweest. Elke wedstrijd moet eerst gesprongen worden, de tegenstand blijft bijzonder sterk. We zijn heel fier op wat onze twee teams hier de voorbije dagen gepresteerd hebben."

Nog gouden kansen

Vandaag vrijdag springen Fien Leplae en Elise Audiens nog tijdens de individuele wedstrijden (de Masters) bij respectievelijk de Beloften en de +15.