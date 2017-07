Met veer gratis Kanaaldok oversteken

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Er vaart opnieuw een veerboot van de ene kant van het Kanaaldok naar de andere kant.

De Lillobrug is tijdelijk afgesloten en dus is het veer goed nieuws voor fietsers. Zij krijgen tot oktober een gratis overtocht alle dagen tussen 5u en 23u. Tijdens de spitsuren van 5u tot 9u en van 16u tot 19u vaart het veer sowieso.

Dat is meegenomen voor wie in het oosten van Antwerpen aan de slag is ter hoogte van de Zandvliet- en Berendrechtsluis, de Boudewijn/Van Cauwelaertsluis of in de petrochemische sector.

Tijdens het weekend en op feestdagen vaart het veer op afroep. Aan de kade vindt u de contactgegevens van de schipper. Je belt hem daar of maakt vooraf een afspraak via 0476.57.28.29.