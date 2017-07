Merrie Lisandra overleeft verregaande verwaarlozing

De twee jongste paarden werden overgebracht naar het paardenasiel The Old Horses Lodge in Laarne bij Gent. Lisandra vervoeren was op dat moment geen optie, omdat de kans dat het paard het transport zou overleven nihil was.

Dankzij een vijfdaagse ontwormingskuur, goede medische begeleiding en aangepast voedsel overleefde Lisandra. Zaterdag was ze sterk genoeg om te kunnen worden overgeplaatste naar The Old Horses Lodge.

Daar vindt ze de twee andere paarden terug die samen met haar op het nippertje werden gered.