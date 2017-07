Nederlandse GTC Rally mist zijn entree in Nieuwmoer niet

Kalmthout - De Nederlandse GTC Rally die in Roosendaal en omgeving een vaste sportieve waarde is, stak vandaag de landsgrens over.

In Nieuwmoer reed de rally twee van zijn zestien manches.

“We dromen er al jaren van om met de GTC Rally de grens met België over te steken en dit jaar is dat voor het eerst gelukt. Nieuwmoer met zijn landelijke wegen is voor rallyrijders een droom en daarom zijn we blij dat we de grens zijn overgestoken. Als het aan ons ligt, wordt Nieuwmoer een vaste waarde van de GTC Rally”, zegt Cees Van Ballegooijen van de GTC-organisatie.

De GTC-Rally zocht al lang naar een oversteek naar ons land. Die kwam er mede dankzij Herman Delcroix, zaakvoerder van DBT Logistics. Het is op zijn bedrijfsterrein dat een manche wordt gereden. en uitgerekend vandaag werd Delcroix zeventig jaar.