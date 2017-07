Politie redt paarden van hongerdood

Dankzij het kordate optreden van de politie werden in Stabroek drie paarden gered van een gewisse hongerdood.

Lisandra, het oudste paard vecht nog voor zijn leven. De andere twee werden opgevangen door paardenasiel The Old Horses Lodge uit Laarne.

Na een alarmerend bericht over zware paardenverwaarlozing trok Annelies De Bue van de Paardenambulance zondag naar een weide in de Abtsdreef. De politie kwam ter plaatse en liet de dieren onmiddellijk in beslag nemen.

Het medisch rapport van dierenarts Fleur Mennes is niet mis te verstaan. “Ondervoed, uitgedroogd, diaree, onverzorgd, 38,9 graden koorts, hoeven niet onderhouden.”

Eigenares D.V.W.: “Mijn paarden zijn hier zonder toestemming weggehaald. Vorige week is Lisandra veel afgevallen en daarom wilde ik haar maandag een spuitje laten geven. De andere twee paarden wil ik zo vlug mogelijk terug. Mijn advocaat is met die zaak al bezig.”

