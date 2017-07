Alarmsirenes Sevesobedrijven getest

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Stabroek - De sirenes die in werking treden bij mogelijke calamiteiten bij Sevesobedrijven in de haven worden donderdag 6 juli opnieuw getest tussen 11.45u en 13.15u.

De test bestaat uit een gemoduleerde huiltoon die na een korte pauze herhaald wordt. Na dit signaal volgt een ‘ding dong’ geluid en een gesproken boodschap ‘proefsignaal’. Deze sirenetest gebeurt vier keer per jaar.

Deze sirenetest wordt 4 keer per jaar wordt uitgevoerd. Dagelijks wordt er een stille test gedaan. De proef huiltonen overbruggen ongeveer een afstand van 1.500 m, afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij een echt alarm wordt dit bereik veel groter. Wenst u een directe verwittiging te krijgen van deze sirenetest, schrijf u dan in via BE-Alert.

Info : www.crisiscentrum.be