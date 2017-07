Fotospecial: Dip 'n Dive in gemeentelijk park

In het gemeentelijk park aan 't Kasteel werd zaterdagavond het Feest van de Vlaamse gemeenschap gevierd met een optreden van de jazzband Dip 'n Dive on the mess o' Jive. De spreekwoordelijke deuren gingen al vroeger open voor een gezellig jazzcafé, toch bleef de grote massa uit. Het wisselvallige doch zaterdagavond droge weer speelde hier duidelijk een rol. Dat bedierf echter de pret niet. De band bracht enkele zeer toegankelijke jazzparels en zorgde hierdoor voor een unieke intimistische sfeer. Bekijk hier de beelden.