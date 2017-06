Stabroek - De gemeenteraad zette het licht op groen voor Sandra Denis. Zij volgt in september Luk Joppen op als nieuwe gemeentesecretaris, want dan gaat Joppen met pensioen.

Sandra Denis zat in Schoten in de gemeenteraad als raadslid voor CD&V. Daar neemt ze ontslag als raadslid en als voorzitter van de gemeenteraadscommissie en als voorzitter van het cultuurcentrum Schoten. Ze stapt ook op als lid van C D&V Schoten.