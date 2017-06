Heiblokken brengt hectare speel- en natuurplezier

“Dit speelterrein moet het niet hebben van mooi speeltuigen, maar wel van natuurlijke materialen die de kinderen en jongeren stimuleren tot spel. Deze speelaanleiding vinden ze onder meer in de speelheuvel die is aangelegd, op het evenwichtsparcours of op het BMW-parcours. De huidige toestellen halen we weg en er komen nieuwe speeltuigen maar dan specifiek gericht op kleuters en peuters”, aldus nog districtsschepen voor jeugd Nathalie Aertsen (sp.a).