Gemeente weigert bouwvergunning Lidl

Kalmthout - Het college van burgemeester en schepenen weigert een bouwvergunning voor warenhuisketen Lidl. De impact op mobiliteit gaf de doorslag.

In het begin van dit jaar vroeg Lidl een bouwvergunning aan om op een site van 8600 m² tussen de Kapellensteenweg, Foxemaatstraat en Roggebos een winkelfiliaal neer te zetten van 2375 m² met in totaal 125 parkeerplaatsen. Lidl plande ook twee in- en uitritten : één langs de Kapellensteenweg en een tweede in de Foxemaatstraat. Eentje zou vlak bij bakker Duchesn komen. .

“All adviezen die we kregen waren negatief en daarom ook hebben we de vergunning geweigerd”, legt burgemeester Lukas Jacobs uit.

Isabelle Colbrandt, communicatieverantwoordelijke voor Lidl : “De officiële en exacte motivatie van het Kalmthout hebben we nog niet. Die willen we eerst grondig bestuderen vooraleer we al dan niet in beroep gaan bij de provincie.”