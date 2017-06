Pitte Van Gils wordt zaterdag begraven

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Luchtbal-Rozemaai - Tijdens zijn vakantie in Andenes in Noorwegen is eeuwige scout Pitte Van Gils op woensdag 7 juni onverwachts overleden

Het duurde een hele tijd voor alle georganiseerd was om het lichaam van ‘Goedhartige Buffel’ te repatriëren. Dat is ondertussen gebeurd. Zaterdag 25 juni wordt Pitte Van Gils begraven.

De plechtigheid gaat door om 10u in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouwboodschap in de Canadalaan 103 in Antwerpen-Luchtbal.

Er is gelegenheid tot groeten en condoleren in de kerk vanaf 9u15.