Hoevefeesten breken records

De Hoevefeesten verhuisden dit jaar naar ’t Cruysackershof en zette een recordeditie neer.

Voorzitter van de Landelijke Gilde Jos Arnouts veegt het zweet weg, drinkt een glas fris water en straalt. “Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Hoevefeesten kwamen er meer dan tweehonderd tractoren langs om te worden gewijd. 214 om precies te zijn. Zaterdag werden in totaal 1100 spelkaarten uitgereikt aan kinderen en dat hebben we in het verleden nooit meegemaakt. En in deze zondagse hitte blijft het volk toestromen. Dit is een succeseditie”, onderstreept Jos Arnouts.

Nu de Hoevefeesten erop zitten, volgt een evaluatie. “Dat beslissen we of de volgende edities ook hier doorgaan”, zegt Jos Arnouts. Maar afgaande op de reacties van medewerkers en publiek is dit de plaats waar de Hoevefeesten thuis zijn.