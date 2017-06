Werken tussen Tijsmans- en Liefkenshoektunnel

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Vanaf 3 juli tot eind augustus wordt het wegdek van de R2 tussen de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel vervangen door een nieuw wegdek in asfalt. Tijdens die werken moet het verkeer in de richting waar gewerkt wordt over één rijstrook.

Tussen de twee tunnels wordt het beton opgebroken en de ondergrond verbeterd. Er komt ook een nieuwe asfaltlaag. In totaal wordt een strook van ongeveer 450 meter vernieuwd in beide rijrichtingen. Aan het betonnen wegdek dat deel uitmaakt van de tunnelconstructie wordt niet geraakt.

De werken worden uitgevoerd in twee fases. Tijdens de eerste fase wordt de rijweg in de richting van de Tijsmanstunnel aangepakt. In de tweede fase de overkant van de weg.

In juli (fase 1) vervangt AWV het wegdek van de R2 richting de Tijsmanstunnel. In augustus (fase 2) vervangt AWV het wegdek van de R2 richting de Liefkenshoektunnel.

Ook de op- en afritten van het complex Lillo worden deels vernieuwd. Gezien deze op- en afritten toch afgesloten zijn voor de werken van de R2 zorgt dit niet voor extra hinder. Tot slot maakt AWV van deze werken ook gebruik om op de R2 enkele lokale betonherstellingen uit te voeren.