Fotospecial. Festival TribTown schiet meteen raak

Zaterdagavond vond op het Gemeenteplein in Keerbergen de eerste editie plaats van het festival TribTown, een festival met tributebands van Clouseau (Cluzo), Prince (Minneapolis) en Bruce Springsteen (The Bruceband). Dj Christophe Lambrecht van StuBru sloot het feestje af. Nu al lijkt het festival een blijver, met een duizendtal bezoekers bij de eerste uitgave. Presentator was voormalig inwoner en 'stoutste vriend' Christophe Stienlet. Bekijk hier alvast de fotospecial.