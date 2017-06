Oudste inwoner Boortmeerbeek overleden

Boortmeerbeek - Josse De Pauw (104) die zes maanden geleden de oudste' inwoner ooit werd van Boortmeerbeek, is overleden. Hij verbleef al geruime tijd in woonzorgcentrum de Ravenstein in Hever. Begin december nog werd hij door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet. De man die een hevig KV-supporter was, wordt begraven in Mollem (Asse), waar zijn enige dochter woont. Hierbij het interview van 6 december vorig jaar, op zijn verjaardag.

Josse Pe Pauw (104) is officieel de oudste mannelijke inwoner van Boortmeerbeek. Sinds acht jaar verblijft de ex-eigenaar van een fotografiewinkel in Antwerpen in het woonzorgcentrum de Ravenstein in Hever. Josse die een groot KV Mechelen supporter is, kijk nu alvast uit naar december 2017 wanneer hij de burgemeester alweer over de vloer krijgt.

“Een jaar duurt lang hoor. Het nieuwe is nog maar net begonnen”, lacht hij. Voor burgemeester Baert is het al de zevende keer dat hij Josse in de bloemetjes mocht zetten: “Eerst waren er de huwelijksverjaardagen met zijn inmiddels overleden vrouw Anny, later toen hij een eeuweling werd. Sindsdien vieren we onze oudste inwoner elk jaar”, zegt burgemeester Baert (Open Vld).

Om de verjaardag van Josse te vieren, kwamen zijn dochter Nicole (79) en haar man langs. Ook een deel van het personeel in de Ravenstein vierde mee. “Het is een erg sympathiek en innemend man. Toen ik hier pas werkte, begeleidde ik hem naar KV Mechelen waar hij de aftrap mocht geven op de middenstip. Hij werd toen honderd”, herinnert animatrice Eve zich. “Hij is nog altijd grote fan.”

Maar ook Josse zag dat zijn KV het niet al te bijster doet de laatste periode: “Maar vroeger kenden we gouden tijden!” De oorspronkelijk geboren Rumstenaar kreeg naast verjaardagskaarten ook een grote fles champagne, een streekproductenmand en mocht zijn naam vereeuwigen in het Boortmeerbeekse Guldenboek.