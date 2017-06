Nite Spirit samen met Loes Van den Heuvel, Arthur Reijnders en Myriam Sipps in theaterstuk

Nite Spirit in 't Blikveld in Bonheiden Foto: EVB

Bonheiden - Voor de fans is het elke keer een gezellig weerzien met Jo, Geert, Jan, Franky, Cois en Leo. Ook dit jaar eerde de Mechelse band Nite Spirit zijn achterban in ’t Blikveld in Bonheiden. Niet alleen ‘die hard’ fan Mieke Vermeesen (37) was erbij, de band lichtte een tip van de sluier over de nieuwe theaterproductie Monster van de Dijle.

Een volgelopen theaterzaal zag zaterdag dat de band in goede doen was. Na een etentje volgde een gratis optreden. Het bracht zelfs Daisy Opdebeeck uit Putte (bekend van The Voice) mee in het voorprogramma. De band die voornamelijk covers brengt maar af en toe ook eigen nummers produceert zoals het gekende ‘Rijbewijs’ in Mechels dialect, neemt een sabbatjaar. Of zo lijkt het toch.

Theaterproductie

Naast enkele optredens werkt het vooral aan een nieuwe theaterproductie, in een regie van Marc Peeters. “Heel veel morgen we nog niet kwijt, maar het wordt een humoristisch stuk met verrassende wendingen”, zegt de regisseur die in het stuk ook acteert. “De titel doet natuurlijk alles vermoeden dat het over Mechelen gaat en dat klopt. Het Monster van de Dijle is eerder een metafoor voor een aantal Mechelaars”, voegt hij toe.

Brainstormen in Spanje

Momenteel repeteert de band hard om de productie tot een goed einde te brengen. Maar klaar is het nog niet: “Volgende week vertrek ik opnieuw naar Spanje waar ik woon, om te brainstormen. Marc komt regelmatig langs”, zegt zanger Jo Swinnen.