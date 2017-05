Voetbalveld verandert één zondag in rommelmarkt

Midden in de bossen van Berendrecht vormt de club al voor de vierde keer zijn voetbalveld voor een dag om tot rommelmarkt. “De opbrengst komt de clubwerking ten goede. Het pinksterweekend is er van deze rommelmarkt niets meer terug te vinden, want dan spelen we hier ons jaarlijks tornooi”, legt voorzitter Marc Smeyers uit.