Blidscap veilt uniek servies

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Blidscap vzw veilt op haar volgende opendeurdag een uniek servies met afbeeldingen uit Zandvliet.

De verkoop vindt plaats op zaterdag 10 juni om 15h aan de lokalen op de Conterscherp 98.

Het servies bestaat uit zes tassen, zes ondertassen en zes dessertborden met afbeeldingen van onder andere de kerk en de Keysershoeve. Geïnteresseerden mogen op voorhand een bod in een gesloten enveloppe indienen bij Erik Stalmans, Norbertijnenstraat 36, Berendrecht.

Tijdens de veiling kan er ook nog geboden worden. Degene met het hoogste bod, ter plaatse of via de enveloppe neemt het servies mee naar huis. Info : erik.stalmans@gmail.com of www.blidscap.be