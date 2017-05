Kunstgrasterreintje wordt centrale ontmoetingsplaats nieuwe verkaveling

Sint-Katelijne-Waver - Aan bibliotheek Leyland werd het eerste kunstgrasterrein van de gemeente in gebruik genomen. Ook al kan het gezien de afmetingen nooit dienen voor officiële wedstrijden, is het terrein een verrijking voor scholen, omgeving en bewoners van de nieuwe verkaveling die in de steigers staat. Leerlingen van GLOC en Sint-Katarina mochten alvast uittesten.

De sportkooi is amper 13 op 20 meter groot, toch lijkt het nu al bij de start zijn nut te bewijzen. Het bestuur nam spelenderwijs het eerste kunstgrasveld op haar grondgebied in gebruik. Leerlingen van basisscholen GLOC en de Sint-Katarinaschool waren voetballende proefkonijnen. “Een dergelijk terrein valt perfect binnen onze ‘Sport voor allen’-visie. Iedereen kan hier terecht. Overdag zullen vooral scholen hiervan gebruik maken, maar het staat er voor iedereen”, legt burgemeester Kristof Sels (N-VA) uit.

Geluidsarm

“Voor mensen met een kleine tuin is dit natuurlijk een geschenk, al sluiten we niemand uit. We willen op deze manier laagdrempelig te werk gaan”, voegt hij toe. De ‘kooi’ waarin het terrein zich bevindt is geluidsarm. Een balletje trappen tegen de omheining is dus nauwelijks waarneembaar. “Op de velden achter dit terrein komt een nieuwe verkaveling, een nieuwe buurt. Het terrein is ook voor de nieuwe bewoners belangrijk, dus lawaaierig mag het allerminst zijn.”