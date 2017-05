Mechelen - Vandaag vindt in het Oscar Vankesbeeckstadion van Racing Mechelen de eerste editie plaats van Oscarpelouza. Het festival herbergt een waaier aan activiteiten zoals een muziekfestival en een voetbaltornooi. Supporters kunnen bovendien kennismaken met de spelers van de eerste ploeg. Het muziekfestival start om 15.30 uur en is een initiatief van Lof vzw en het Racing-bestuur. De opbrengst gaat naar de jeugdwerking van de club. Alle info via www.racingmechelen.be of op facebook.