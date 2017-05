Digitalisering in immosector met augmented reality

Mechelen - Een bouwperceel in Muizen krijgt binnenkort zestien nieuwe eigenaars. De vier grote woonunits worden voor het eerst gepromoot via de technologie augmented reality. Nieuwsgierigen en kopers krijgen via een gratis app op de locatie een zeer gedetailleerde kijk op de toekomstplannen.

Zestien huizen

Het braakliggende terrein in de Wupstraat in de Mechelse deelgemeente Muizen neemt de primeur op zich via de Dilbeekse bouwpromotor Imoya, onderdeel van de Dorian groep. Op het terrein in Muizen, in een zijstraat van de drukke Leuvensesteenweg, moeten de woningen klaar zijn tegen 2020, de verkoop van de zestien huizen (halfopen en gesloten) start al over twee weken.

Richt je camera naar bord

Tussen de woningen komen wandelpaden en om het ‘groene’ van de omgeving vlakbij dierenpark Planckendael te behouden, wordt een moerasvijver aangelegd inclusief ooievaarsnest. “De augmented reality helpt ons om dit makkelijker aan de man te brengen. 3D vind je in onze sector wel meer, dit is volledig anders. Op het terrein staat een plakkaat. Via een gratis app richt je de camera van je smartphone naar het geijkte punt, en de toer doe je virtueel maar op de locatie zelf. Dit is de eerste keer dat dit wordt gebruikt in onze sector”, zegt projectmanager Robrecht Vanstallen.