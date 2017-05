Al bijna achthonderd handtekeningen tegen komst gesloten centrum

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Stabroek - Het zit de polderbewoners hoog. De eenzijdige beslissing van de regering om in Zandvliet een gesloten centrum voor illegale en criminele vreemdelingen te bouwen schiet bij velen in het verkeerde keelgat. Een online petitie verzamelde al bijna achthonderd handtekeningen.

Op amper drie dagen verzamelde deze petitie al bijna achthonderd handtekeningen. Meer dan een kwart komt van mensen uit Zandvliet. Ook bijna tweehonderd Berendrechtenaars tekenden de petitie. Dat niet alleen Zandvliet en Berendrecht zich zorgen maken, blijkt uit de statistiek van de petitie. Er komt ook steun uit Stabroek, Antwerpen, Kalmthout en Schoten. Aan de Nederlandse andere kant van de grens maken sommige inwoners uit Ossendrecht, Hoogerheide en Nederlands Putte zich eveneens zorgen.

Marco De Rango is niet tegen het gesloten centrum, want dat moet volgens hem toch ergens komen. De manier waarop zit hem wel hoog. “Het is erg achterbaks om zonder ons medeweten plots te beslissen dat het centrum hier moet komen. Alleen de stad en het schoon verdiep worden hier beter van. Van de polder trekt men zich in Antwerpen niets aan. Soms komen er acties als een tulpenpluk, omdat dan de stad opnieuw eens kan uitpakken. Het polderdistrict heeft meer dan zestien jaar moeten wachten op een fatsoenlijk cultureel centrum. We wachten nog altijd op een jeugdhuis en een zwembad. Maar zo’n gesloten instelling kan er binnen de kortste keren komen.”

De petitie is te bekijken op www.petities24.com/geen_centrum_voor_criminele_illegale_in_zandvliet