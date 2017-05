Werkplaats Borgerstein verhuist begin 2018 naar moderne nieuwbouw

Sint-Katelijne-Waver - Zeg niet ‘beschutte werkplaats’ maar maatwerkbedrijf tegen WEBO, de afdeling van Borgerstein die mensen met beperkte arbeidsmogelijkheden een kans biedt. Over acht maanden verhuist de afdeling met 140 arbeiders en 40 mensen personeel naar een gloednieuw gebouw aan BelOrta.

Zichtbaarheid

Borgerstein of WEBO (Werkplaats Borgerstein) moet hiervoor diep in de buidel tasten. Overheidssubsidies kwamen er alsnog niet voor het nieuwe gebouw dat 4,5 miljoen euro kost. “We doen het deels met eigen middelen, deels met een lening”, zegt algemeen directeur van Borgerstein Geert Milh. Voorlopig is de afdeling nog gevestigd achter het seminariegebouw aan het IJzerenveld. “Alles wordt daar weggehaald. We willen ons bedrijf meer zichtbaarheid geven."

Fiets- en wandelpad

Het nieuwe en moderne gebouw omvat vergaderzalen – iets wat nu ontbreekt – en er is een aparte loods voor de groendienst en materialen voor Electro montage. “Om onze medewerkers te stimuleren meer de fiets te gebruiken, maar ook voor de veiligheid algemeen, komt tussen de Mechelsesteenweg en de site een aparte fiets- en wandelweg”, legt Werner Doms uit, directeur van WEBO.