Hoevenen krijg dorpsbos van vier hectare

Stabroek - Achter de woningen van de Antwerpsesteenweg, Plasstraat en Molenstraat ligt al jaren lang een binnengebied, dat is uitgegroeid tot een bijna ondoordringbaar bos. De gemeente kocht die grond en maakt er een dorpsbos van.

Van op de straat is er zo goed als niets te merken van het dichte, haast ondoordringbare bos. De eigenaar is het bedrijf Constrimmo, dat vlak aan het bos luxe-appartementen bouwt. Na lange onderhandelingen geraakten de eigenaar en de gemeente Stabroek het eens over de verkoop en betaalde 170.000 euro voor 4,1 hectare bos.

Hoe het park er uiteindelijk moet uitzien, is nog een vraagteken. Nu is het nog een wildernis, waar bijna geen doorkomen is. Hoe dit verstopte dorpsbos er in de toekomst moet uitzien, is nog niet beslist. Alle mogelijkheden liggen open. De buurt krijgt in elk geval inspraak. Nu is het bos alleen toegangbaar langs de Molenstraat. Dat moet beter kunnen. We zijn bijvoorbeeld al in gesprek met warenhuis Aldi die aan de Antwerpsesteenweg een zaak heeft. Via die locatie kan er misschien een tweede toegang naar het dorpsbos komen.