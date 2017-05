25ste editie van Memorial Van Coningsloo

Bonheiden - Op 3, 4 en 5 juni staat de 25ste editie van de wielerwedstrijd Memorial Philippe Van Coningsloo in Bonheiden op het programma. Naast extra animatie heeft de organisatie ook dit jaar oog voor de veiligheid, ook al wordt het jaar na jaar moeilijker dit te garanderen. “De vele wegversmallingen maken het ingewikkeld”, zegt voorzitter Frans Uytterhoeven.

De Memorial van Coningsloo wordt voor de eerste keer over drie dagen gespreid, op 3, 4 en 5 mei. Op 3 juni rijden de junioren, op zondag de profs en maandag vindt de Prijs der Nieuwelingen plaats. Het parcours bevindt zich hoofdzakelijk op en rond Bonheiden en Rijmenam, de grote jongens op zondag mogen al vroeg aan de slag in het Waals-Brabantse Waver om via Vlaams-Brabant in Bonheiden aan de lokale ronden te beginnen.

Uitzondering

“De drie dagen zijn een uitzondering. Gezien de communiefeesten dat weekend zijn we verplicht om de drie wedstrijden te spreiden. Anders hebben we niet genoeg medewerkers die ook andere verplichtingen hebben. Ik benadruk dat dit eenmalig is”, zegt voorzitter Frans Uytterhoeven. De Memorial wordt inmiddels voor de 25ste keer gereden. Het zilveren jubileum betekent extra plaats voor optredens in zaal De Krekel en in de tent op het Kerkplein waar ook de gemeentelijke 12-12 actie wordt gehouden.

Veiligheid

“Onze energie steekt vooral in het elk jaar weer opnieuw veilig maken voor de koers en seingevers mobiliseren, in Bonheiden alleen al gaat het over 170 vrijwilligers. We organiseren de wedstrijd nog altijd zelf - binnen onze vzw De Rijmenamse Wielervrienden – en dat willen we in de toekomst ook zo houden”, knipoogt Uytterhoeven.