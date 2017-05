Paul Vermeeren (59) brouwt al tien jaar eigen wijnen

Keerbergen - Op 6 en 7 mei organiseert het gemeentebestuur van Keerbergen “Keerbergen Matcht”, de vroegere Dag van de Asperge. Paul Vermeeren viert tijdens de streekproductenmarkt op zondag meteen het tienjarige bestaan van zijn artisanale wijnbrouwerij.

De familiedag van Keerbergen Matcht op 7 mei tussen 13 en 18 uur vindt hoofdzakelijk plaats op het domein van heemmuseum De Botermolen: “Er zijn tal van activiteiten zoals fietsen en wandelen, randactiviteiten en net als elk jaar kan je gewoon genieten van een gezellig terras om bij te praten”, zegt schepen van Toerisme Inge Anno (N-VA). De Pynnockridders Horst nemen een deel van de animatie op zich,

Zandjan Philip Schoovaerts begeleidt opnieuw een Zandjanwandeling en vertelt boeiende verhalen onderweg over de aspergeteelt en gewoon leuke anekdotes. Ook de streekproductenmarkt met een tiental Vlaams-Brabantse producenten zoals speculaas uit Geetbets, wafeltjes uit Scherpenheuvel-Zichem, bier en kaas uit Halle en mattentaarten uit Affligem is weer terug.

Voor de enige deelnemende Keerbergenaar Paul Vermeeren wordt het niet zomaar een markt. Hij viert zondag zijn tienjarig bestaan van zijn wijn Molenbergher. “Ik vind het zeer belangrijk aanwezig te zijn op de markt, het is een uitgelezen kans om streekgenoten mijn wijnen te leren kennen”, zegt de man met wijngaarden in Nieuwrode en Kortrijk-Dutsel. Zijn wijn de Molenbergher wordt inmiddels voor de derde keer aan de Botermolen gepresenteerd: “Tien jaar geleden begon het als een hobby, inmiddels doe ik het semiprofessioneel. Zondag geef ik proevertjes weg en de wijn is ook te koop.“

Info: paul_vermeeren@hotmail.com, brochure met volledig weekendprogramma zaterdag en zondag in Keerbergse openbare gebouwen.