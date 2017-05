Begeleid door tromgeroffel trekt 87ste Grote Trek naar Scherpenheuvel

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - De 87ste Grote Trek naar Scherpenheuvel vertrekt zondag 7 mei om 5u aan de Oude Kerk Berchem.

Pitte Van Gils (68) tekent ook dit jaar voor de organisatie van deze sportieve Mariahulde. Trommels, fluiten en een grote trom zijn al decennia lang vaste waarde bij de bedevaarders. Alles begon 87 jaar geleden. Scouts van het district Antwerpen-Noord wilden te voet naar Scherpenheuvel als huldebetoon aan Maria. De eerste keer waren er vijftien kandidaten, maar slechts drie geraakten Scherpenheuvel. Het was het begin van een traditie die nog steeds voortduurt.

Terug thuis drongen de jongeren van de Sint-Joris scouts uit Berchem aan om op te treden met de jamboreeband. Tijdens de oorlogsjaren viel het stil, maar op 1 mei 1945 vergezelde de Jamboreeband voor de eerste keer de bedevaarders naar Scherpenheuvel. Ze vertrokken toen in Lier met Jan Lamquet aan het roer. Het jaar daarna was er al een muzikale delegatie van tien trommels die mee stapte vanaf Lier. Vanaf het derde jaar vertrok de Jamboreeband vanuit Berchem en dat is sedert toen nooit veranderd”, weet Van Gils, die zelf dertig jaar op de grote trom roffelde.

Vertrek Oude Kerk Berchem om 5u, vertrek in Lier om 8u15, vertrek Aarschot 14u. Aankomst 16u.

Info : Pitte Van Gils, 03.568.73.59