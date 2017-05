Geen erediensten meer in Sint-Jan Baptistkerk

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Stabroek - De Sint-Jan Baptistkerk houdt eind november op kerk te zijn. Dan wordt de kerk ontwijdt en dus onttrokken aan de erediensten. Ook de Kapel van de Heuvels in Stabroek wordt ontwijd.

“De jongste jaren waren er in de Sint-Jan Baptistkerk al geen misvieringen meer. De kerk als gebedshuis behouden werd ook financieel moeilijk. Daarom hebben we besloten we om eind november van dit jaar nog een keer een gepast afsluitmoment te houden. Het gebouw is eigendom van de stad Antwerpen. Maar wat de stad van plan is met het gebouw, weten we op dit moment zelf ook niet”, aldus pastoraal werkster Riet Van Camp. “De Kapel van de Hagelberg in Berendrecht neemt de taken van de kerk over.

Ook de Kapel van de Heuvels aan de Waterstraat in Stabroek wordt ontrokken aan de erediensten. Nu wordt de kapel hoofdzakelijk gebruikt door kunstencentrum KAS.